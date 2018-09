Umrl štirikratni olimpijski prvak

BUDIMPEŠTA – V starosti 77 let je pred dnevi umrl nekdanji madžarski sabljač Gyozo Kulcsar, štirikratni olimpijski prvak z mečem. Skupaj je na olimpijskih igrah osvojil šest odličij, trikrat je bil najboljši tudi na svetovnem prvenstvu.



Kulcsar je bil na olimpijskih igrah v posamični konkurenci najboljši v Ciudad de Mexicu 1968, v ekipni pa je bil nepremagan na trojih olimpijskih igrah po vrsti, od leta 1964 in Tokia do 1972 in Münchna.



Osvojil je še dve bronasti kolajni, prvič leta 1972 v Münchnu, drugič 1976 v Montrealu, obakrat v posamični konkurenci.



Po koncu svoje športne poti se je posvetil treniranju, številne madžarske sabljače je popeljal do olimpijskega naslova, nazadnje Emese Szasz, ki je bila najboljša v Riu 2016.