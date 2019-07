LOZANA – Iz Evropske atletske zveze so sporočili, da je po hudi bolezni v 78. letu starosti umrl nekdanji svetovni rekorder v metu kopja Finec Jorma Kinnunen.



Finec je tedaj najboljšo znamko na svetu (92,70 m) postavil v domačem Tampereju 1969, leto pred tem je na poletnih olimpijskih igrah v Ciudad de Mexicu osvojil odličje srebrnega leska.



Po njegovih stopinjah so šli tudi njegova sinova Kimmo in Jarkko ter vnuk Jami. Starejši sin Kimmo je na članskem svetovnem prvenstvu v Tokiu 1991 osvojil zlato, dve leti pozneje v Stuttgartu pa bronasto kolajno v metu kopja.



Mlajši sin Jarkko, ki je umrl februarja letos, je leta 1989 osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let, vnuk Jami pa je zastopal barve Finske na EP do 20 let 2013 in na EP do 23 let 2017.