Umrl je legendarni voznik formule ena

DUNAJ – Legendarni avstrijski dirkač, trikratni prvak v formuli enaje umrl. Star je bil 70 let. Umrl je devet mesecev po presaditvi pljuč, spokojno v spanju, obkrožen z družinskimi člani.Avstrijec je naslov prvaka v elitnem razredu motošporta osvojil s Ferrarijem leta 1975 in 1977 ter z McLarnom leta 1984. Številni pa si ga bodo zapomnili predvsem po njegovem neverjetnem okrevanju po hudi nesreči v Nürburgringu leta 1976, ko je utrpel hude opekline po glavi in obrazu ter vdihoval strupene pline, ki so mu poškodovali pljuča. V bolnišnici so mu že dali zadnji obred, a je nato čudežno okreval in se vrnil na dirkaške steze samo 40 dni po nesreči, še vedno ves v povojih.Po koncu dirkaške kariere se je podal v poslovni svet in imel svojo letalsko družbo, v zadnjem času pa je deloval kot svetovalec Mercedesu v formuli ena.Laudi so leta 2005 presadili ledvice, potem ko mu je drugo darovala njegova tedanja partnerka, nekdanja stevardesa, s katero se je poročil leta 2008. Skupaj sta imela dvojčka, dečka in deklico leta 2009, iz prejšnjih razmerij pa je imel Lauda tri sinove.