Tragedija športnice: za vedno prikovana na voziček

Kristina Vogel pred novinarji. FOTO: Reuters

Nikoli več ne bo hodila. FOTO: Reuters

Svetovna in olimpijska prvakinja, ki je junija doživela hudo nesrečo na treningu, je pripravljena zaživeti na novo. Na novinarski konferenci v bolnišnici v Berlinu, kjer je še vedno na zdravljenju, je 11-kratna svetovna prvakinja v kolesarstvu priznala: »Sprejela sem dejstvo, da ne bom več hodila.«»Rekla sem si: 'Dihaj, dihaj, dihaj.' Potem pa sem videla, kako ležim na tleh,« se je spomnila usodnega junijskega padca na velodromu v Cottbusu. Utrpela je poškodbe hrbtenice in prsnega koša. Po operaciji so ji v začetku tega meseca razkrili, da bo paralizirana za vedno, piše Velonews.»Solze ne bodo pomagale. Je, kar je,« je dejala pred množico novinarjev. Dodala je, da se je sprijaznila z novim življenjem in da bo poskušala najti svojo vlogo znotraj športa, ki ga obožuje. »Želim se vrniti v življenje in ne biti odvisna od drugih. Moram uporabiti vso svojo moč, ki sem jo imela na tekmovanjih. Vprašanje, zakaj ravno jaz, ne pripelje nikamor.«Pri 27 letih se bo soočila s povsem drugačnim življenjem. Olimpijska prvakinja je še povedala, da ni imela stikov z danskim kolesarjem, s katerim se je zaletela, niti z dansko kolesarsko zvezo.