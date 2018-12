To sta si drznila storiti brez Dončićeve privolitve

Knjigo, o njenem bližnjem izidu so pred dnevi poročale Slovenske novice, sta napisala novinarja, Srb Vlada Stanković in Ljubljančan Igor Đurović, izšla pa naj bi na Dončićev 20. rojstni dan, to je 28. februarja naslednje leto. V knjigi, ki bo predvidoma najprej izšla v Sloveniji in Srbiji, nato pa še v ZDA in Španiji, avtorja pišeta o Dončićevem življenju in uspehih od začetkov v Ljubljani, zgodnjega odhoda v Španijo k madridskemu Realu ter prestopa k Dallas Mavericks v ligo NBA.



Danes se je na novico o izidu knjige odzval Dončić oziroma njegova služba za stike z javnostmi. Sporočili so, da košarkar nastanka takšne knjige ni želel in pri njej tudi ni sodeloval. "Pred dnevi se je pojavila novica o tem, da na dan mojega rojstnega dne izide moja biografija. Ker ne želim, da je kdor koli zaveden, sem se odločil, da se tudi sam oglasim. Pri biografiji avtorjev Vladimirja Stankovića in Igorja Đurovića nisem sodeloval, pravzaprav sem nasprotoval njenemu nastanku, ker sem mnenja, da sem za tovrstno zvrst knjige še premlad," je v izjavi za javnost sporočil Dončić.



Dončić je še pojasnil: "Gospod Stanković nas je kontaktiral še v času, ko sem igral za Real Madrid, z željo, da sodelujem pri nastanku knjige, a sem že takrat ponudbo jasno odklonil. Ravno zato, ker je knjiga nastala kljub mojemu nasprotovanju, ne podpiram kakršnega koli oglaševanja te biografije z mojim imenom."