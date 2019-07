Svet boksa v šoku: Maksim (29) je umrl. Njegovo srce se je predalo

NEW YORK – V 29. letu je za posledicami poškodb glave umrl ruski boksar Maksim Dadašev, poroča ruska tiskovna agencija Tass. »Maksim je umrl. Njegovo srce se je predalo,« so zapisali besede enega izmed članov štaba ruskega boksarja.



Dadašev je pred dnevi med dvobojem v ameriškem mestu Oxon Hill dobil tako hud udarec v glavo, da so ga morali prepeljati v bolnišnico, kjer so ga dali v umetno komo. V dvoboju proti Portoričanu Subrielu Matiasu je moral ruski trener v 11. rundi v ring vreči brisačo in s tem prekiniti dvoboj.