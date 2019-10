Športni svet žaluje, po hudi bolezni umrl rokometaš

Rokometni svet žaluje, saj je dan pred 40. rojstnim dnem umrl, so sporočili na družbenem omrežju nemškega rokometnega kluba TV Grosswallstadt . »Osupli smo in žalostni. Jens Tito Tiedtke je umrl po hudi bolezni. Nismo izgubili le vidnega člana našega kluba, pač pa uspešnega rokometaša in izjemnega človeka. Vsem nam je bil vzor. Izrekamo globoko sožalje njegovi družini.«Tiedtkeju so leta 2006 odkrili možganski tumor in ga uspešno odstranili. Vrnil se je na rokometno igrišče, kjer je igral vse do 2016. V tem času je v nemški Bundesligi zabil 1.314 golov in odigral 443 tekem.Odigral je tudi 64 tekem v dresu nemške reprezentance ter dosegel 92 golov.