Šport ujet v politični populizem

Pred dvema letoma ni šlo

Zakaj 1. oktober

Prvi oktober so za dan slovenskega športa pri OKS izbrali, ker gre po njihovem za rojstni dan slovenskega športa, saj je bilo na ta dan leta 1863 v Ljubljani ustanovljeno športno društvo Južni Sokol, ki je pozneje preraslo v pomembno rodoljubno gibanje, ki se je borilo proti germanizaciji.

Najbolj znan navijač ima pomisleke

LJUBLJANA – Domačo športno srenjo močno vznemirja in tudi razdvaja pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), da se 1. oktober razglasi za državni praznik kot dan slovenskega športa. Podpredsednik krovne športne organizacijejo je skupaj z olimpionikom in ikono slovenskega športater podporo ministra za šolstvo, izobraževanje in športpredstavil predsednikuin poslancem v pristojnem odboru državnega zbora.Zakaj v vlogi promotorja športnega praznika nismo videli niti slišali predsednika OKS-ZŠZ? Vendarle je šlo za stik z vrhom slovenske politike. »Zadržan sem bil iz dveh razlogov, službeno in zdravstveno, zato me ni bilo v predsedniški palači. Z idejo o prazniku slovenskega športa smo sicer poskušali prodreti že pred dvema letoma, a očitno takrat ni bil pravi trenutek. Odziv politike je bil mlačen, pobuda je bila tako rekoč neuresničljiva, zato smo se odločili, da počakamo. Od takrat se je izboljšal odnos do lokalnega športa in športa za vse. V zadnjem obdobju so bili slovenski športniki v različnih panogah nadvse uspešni, zato smo začutili, da je to pravi trenutek, da spet predstavimo našo pobudo. Šport povezuje Slovence, na tem področju smo enotni kot nikjer drugje in tudi po vzoru kulture smo stremeli k prazničnemu dnevu slovenskega športa.«Očitno so v vrhu OKS po tednih in mesecih kolesarske, športnoplezalne, nogometne, odbojkarske in kajakaške evforije ocenili, da lahko politike na neki način pritisnejo ob zid in izkoristijo njihovo nagnjenost k populizmu. Predsednik Pahor je celo sprejel vlogo glavnega promotorja te zamisli. A glej ga, zlomka, navijač iz VIP-lože je kljub temu izrazil pomislek glede tega. Požel je nemalo začudenja, ko je na predstavitvi pobude dejal: »Državni prazniki niso kar tako. So nekaj posebnega, takrat praznujemo svete stvari in škoda bi bilo, če ne bi vsaj v veliki večini tega iskreno praznovali. Zato je prav, da se o tej zamisli tudi polemizira. Pomisleki so legitimni, tudi jaz jih imam, a če se bomo za to odločili, ga praznujmo iskreno, z radostjo. Ne nazadnje je šport tako kot kultura ena redkih stvari, ki nas povezujejo.« Na koncu bo o (ne)sprejetju športnega praznika odločala vlada. Kot je dejal Gabrovec, prejšnja vladani bila naklonjena tej ideji, v zakulisju pa je celo slišati namige, da niti aktualna vladani najbolj zagreta za to, da bi dvignila palec tej pobudi OKS, čeprav so omenjeni poslanci DZ v glavnem bili za razglasitev praznika. Obstaja bojazen, da bo vsebina (pomen športa, njegova problematika, skrb zanj in upravičenost, da je praznik ravno na 1. oktober) ostala v senci političnega populizma.