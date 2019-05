Šport jim bogati življenje

MP PRODUKCIJA Košarkarji z Miho Zupanom, podprla sta jih tudi Rado Trifunović in ekipa Petrol Olimpije.

Iskrena podpora

LJUBLJANA – Na mladih svet stoji, še bolje pa je, da se mladi ukvarjajo s športom. Da vsaj za trenutek odložijo čuda tehnike in se zapodijo po igrišču. Tudi pri invalidih je tako.»Starši, ne zavijajte otrok v vato! Omogočite jim, da se ukvarjajo s športom, da preizkusijo čim več športnih panog. Skozi gibanje in šport bo otroku zrasla samozavest, izboljšala se mu bo samopodoba,« poudarja, športni pedagog na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča, ki je pred dnevi skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paralimpijskimi komitejem in Lidlom Slovenija pripravil Parafest, dan športa invalidov.V prostorih inštituta so se na sedmih postajah predstavili parakolesarstvo, curling, boccia, košarka na vozičkih, plavanje in športni paraples ter odbojka sede. Zasedli so jih vrhunski slovenski parašportniki in parašportnice. Vsi z jasno željo: pokazati mladim invalidom in otrokom s posebnimi potrebami, kaj vse daje in prinaša šport.»Ko postaneš invalid, se soočaš s povsem eksistencialnimi vprašanji, bom še kdaj hodil, bom kdaj plaval, metal žogo na koš. To so travme, s katerimi se soočajo moji rehabilitiranci. Skozi pogovor in primere dobre prakse jim želim pokazati, da je tudi to mogoče. Predvsem pa jih želimo usmeriti v šport,« dodaja Čeligoj Vide.Na Parafestu v Ljubljani so parašportnike podprli številni znani slovenski športniki, tudi prvi gluhi košarkar v evroligi, dvakratni svetovni plesni prvak, kolesarja Adrie Mobilin, odbojkarice in odbojkarji Calcit Volley (in), selektor košarkarjevter balinarski dvojecin, mlade so podprli curling reprezentantter igralci Petrola Olimpije.»Tile fantje in dekleta na vozičkih so fenomenalni!« se je, državni reprezentant in član Petrola Olimpije, poklonil košarkarjem na vozičkih. Tudi sam je sedel na športni voziček in poslal nekaj žog proti košu. »Met imamo bolj ali manj vsi isti, precej težje pa je obvladovanje vozička,« je priznal Lapornik, ki je zinprišel podpret Parafest.»Sem gluh in tako spadam tudi v šport invalidov. Veliko mi pomeni, da mladim lahko izkažem podporo. Ne glede na ovire imajo zmožnosti in gredo lahko naprej. Upam, da bo ta dogodek postal tradicionalen,« je dejal košarkar Miha Zupan.»Lahko bi se tudi mi kaj naučili od njih. Spremljam jih že nekaj časa, predvsem se srečujemo na državnih plesnih prvenstvih. Nisem pa vedel, da je športni paraples tako zahtevna športna panoga. Zdaj vem, ker sem preizkusil, in zdaj jih spoštujem še bolj,« je povedal izvrstni plesalec Miha Vodičar, ki je priznal, da mora tudi hodeči plesalec oz. plesalka, ki ima ob sebi partnerja na vozičku, veliko vedeti o paraplesu.Šport invalidov je dobil med gosti nove podpornike in prijatelje. To šteje. Pa tudi nekaj mladih se je navdušilo nad športom, še nekaj časa po koncu je bila največja gneča pri parakolesarjih (tam sta bilain) in v plavalnem bazenu pri paraplavalcu