Der Spiegel objavil dokaz! Koliko jih je Ronaldo posilil?

Spremenil odgovore

Dogovor, ki sta ga podpisala Cristiano Ronaldo in Kathryn Mayorga. FOTO: Twitter

Dokazi izginili?

Enkrat že aretiran

Nemški Der Spiegel je objavil več dokumentov, med njimi tudi dokument, za katerega trdi, da so odgovorina vprašanja njegovega odvetnika glede obtožb o posilstvu iz leta 2009. Der Spiegel je objavil tudi fotografijo tajnega dogovora, ki sta ga podpisala Ronaldo in12. julija 2010, potem ko ga je ona obtožila, da jo je leto prej posilil v Las Vegasu. Čeprav dogovor obvezuje Mayorgovo k molku o incidentu v zameno za 375.000 dolarjev, se je skoraj desetletje po domnevnem posilstvu oglasila in ponovila obtožbe. Njen odvetnik trdi, da ni bila v najboljšem stanju, ko je podpisala dogovor z Ronaldom in da še vedno trpi hude posledice zaradi (domnevnega) posilstva.Nobenega dvoma ni, da so dokumenti pravi, trdijo pri nemškem časniku in poudarjajo, da avtentičnosti objavljenih dokumentov niso spodbijali niti Ronaldovi odvetniki. Dokumenti med drugim razkrivajo, da se je on obvezal nasprotno stranko obvestiti o rezultatih testa za spolno prenosljive bolezni, da bi jo pomiril glede tega.Dokument z vprašalnikom Ronaldovega odvetnika meče slabo luč na nogometaša. Na vprašanje, ali je gospapovzdignila svoj glas, kričala ali se drla, je Ronaldo odgovoril: »Večkrat je rekla ne in nehaj.« Tako naj bi po informacijah Der Spiegla pisalo v prvi različici dokumenta, v drugi, ki je bila objavljena tri mesece kasneje, pa je bil njun odnos opisan kot sporazumen, ženska pa da ni nikoli uporabila besed 'ne' in 'nehaj'.V policijskem poročilu, ki ga je tudi objavil Der Spiegel, piše, da je bila klicateljica v solzah in ni hotela povedati imena svojega domnevnega napadalca, povedal je le, da je javna osebnost in športnik. Policija v Las Vegasu je sprožila preiskavo domnevnega posilstva, a kot piše Der Spiegel, se bo preiskava morala začeti z ničle, saj naj bi dokazi iz arhiva izginili. Ronaldo naj bi namreč po prvotnih obtožbah leta 2009 najel podjetje Schillings iz Londona, ki je specializirano za krizni menedžment in ki je podrobno spremljalo domnevno žrtev, dobili pa so tudi zdravniško ekipo, ki je potrdil tezo, da bi si poškodbe, domnevno pridobljene med posilstvom, lahko prizadejala sama. Podjetje je bilo na koncu mnenja, da bi bilo najboljše podpisati dogovor z Mayorgovo.Po Mayorgovi se je oglasila še ena ženska, ki naj bi jo Ronaldo posilil . Odvetnik Mayorgoveimena druge domnevne žrtve ni razkril, rekel pa je, da bo njeno ime predal policiji v Las Vegasu. Portugalec, ki je poleti iz madridskega Reala prestopil k Juventusu, že ima izkušnje z obtožbami o posilstvu. Leta 2005 so ga aretirali, ko ga je posilstva v hotelu v Londonu obtožila neka Francozinja, a so obtožbe proti tedaj 20-letnemu Ronaldu zaradi pomanjkanja dokazov ovrgli.