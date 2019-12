Šok za Slovenijo. Za zaplet mar krivo, da nas ne ločijo od Slovaške

Vzor na in izven igrišča

Vedno bo dobrodošel

»Imam tri sinove ...«

Ne le ime, državi imata tudi podobno zastavo. FOTO: All Flags World

Poročali smo, da je več afriških medijev pisalo o nigerijskem igralcu, ki naj bi ga odpustili v enem izmed slovenskih nogometnih drugoligašev, ker naj bi se zapletel s hčerko predsednika kluba, ta pa naj bi z njim zanosila Nogometaša, ki naj bi v klubu igral od maja letos in naj bi imel podpisano triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto, naj bi v klubu prejšnji mesec odpustili zaradi hude kršitve in nediscipline. Potem ko se je vrnil v Nigerijo, je za tamkajšnje medije povedal, da upa, da bo ponovno združen s svojo nosečo partnerico. Njegov agent naj bi mu predlagal, da slovenski klub zato prijavi svetovni krovni nogometni organizaciji Fifa.V članku klub in nogometaš nista imenovana, je pa omenjeno, da gre za klub iz 2. slovenske lige, in da so v Sloveniji trenutno pri klubih druge slovenske lige registrirani štirje Nigerijci. To soinZa odgovore, kaj se dogaja, smo se obrnili na Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in klube, kjer igrajo omenjeni igralci. Osuji je igralec ND Gorica. »Igralec BedeOsuji je še vedno član našega kluba in odgovorno trdim, da v času njegovega igranja za ND Gorica nismo imeli z njim nikakršnih težav in da je njegov odnos na igrišču in zunaj njega vzoren,« je sporočila, generalna sekretarka kluba in dodala, da so začudeni nad našimi vprašanji in poročanjem nigerijskih medijev.Diyoke se je klubu NK Brežice 1919 Terme Čatež pridružil konec avgusta oziroma v začetku septembra za tri mesece, do konca jesenskega tekmovalnega dela. »Po odigranem zadnjem kolu dne 30. 11. 2019 smo odšli skupaj z igralci na večerjo v Terme Čatež. Tam se je Gerald tudi poslovil od vseh soigralcev, osebja in drugi dan zjutraj odšel v prijateljskih odnosih. Po novem letu ima namreč že dogovorjeno igranje za drug klub. V Brežicah pa bo vedno dobrodošel,« je pojasnil poslovni direktor klubain dodal, da zgoraj opisanega primera ne pozna in da »lahko garantiramo, da to ni primer iz našega kluba NK Brežice 1919«.V 2. SNL igra tudi Nigerijec, ki sicer v članku ni omenjen. So pa v njegovem klubu ND Bilje zagotovili, da je še vedno njihov član.Prav tako v članku omenjeni Nelson si kruh služi v NŠ Drava Ptuj. Od tam smo dobili odgovor, ki ponuja morda še najverjetnejši odgovor, za kaj pri tej zgodbi gre. »Kot podpredsednik kluba imam tri sinove, tako da mislim, da sem s tem povedal vse. Predsednik je Nigerijec in tudi to lahko pove kaj več. Skoraj prepričan sem, da je bila država napačno napisana in da se to dogaja na Slovaškem, ker se v Sloveniji zagotovo ne,« je sporočil nekdanji slovenski reprezentant. »Nelson je igralec našega kluba, ki zagotovo ni del te zgodbe, kot tudi kakšen drug drugoligaški klub iz Slovenije ne.«Adedoja je igralec ŠD Videm, ki pa v tej sezoni igra v 3. SNL. Iz kluba odgovorov (še) nismo prejeli, prav tako se na naša vprašanja niso odzvali iz NZS.