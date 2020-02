Šok: Čeferinovi bogati klub vrgli s tekmovanja

Nekaj dni pred nadaljevanjem letošnje sezone nogometne lige prvakov je Evropska nogometna zveza (Uefa) sporočila odločitev, ki je povzročila pravi potres v nogometnem svetu. Eden najbogatejših in najboljših klubov Manchester City namreč dve leti ne bo smel sodelovati v evropskih klubskih tekmovanjih.



Uefa, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je sporočila, da se angleški prvaki zaradi kršenja pravil o finančnem fair playu ne bodo smeli udeležiti tekmovanj pod okriljem Uefe v naslednjih dveh sezonah (2020/21 in 2021/22), plačati pa bodo morali še 30 milijonov evrov kazni. Uefa je klub kaznovala, ker naj bi napihnil svoje dohodke od sponzorjev v poročilih, ki jih je predložil med letoma 2012 in 2016, poleg tega pa naj tudi ne bi sodeloval s preiskavo, ki jo je začel Uefin odbor za nadzor nad financami klubov.



Uefa je uvedla preiskavo, potem ko je heker prišel do dokumentov, objavili pa so jih nemški mediji, ki naj bi dokazovali ponarejanje podatkov o sponzorskih pogodbah, da bi obšli pravila Uefe o fair playu. City je napovedal pritožbo na odločitev Uefe.