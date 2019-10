Smrt v družini Gorana Ivaniševića

V zagrebški bolnišnici je umrla sestra Gorana Ivaniševića Srđana. Stara je bila 52 let. Leta 1988 so ji diagnosticirali levkemijo, zdaj pa je bil zanjo očitno usoden operativni poseg. Po poročanju hrvaških medijev je šlo za operacijo srca. Za seboj je pustila tri otroke.



Goran Ivanišević je v začetku leta za Times dejal, da je v osemdesetih začel igrati tenis ravno zato, ker je sestra obolela za rakom, v devetdesetih za Hrvaško, ki je bila v vojni, potem pa ni imel nikogar več, za kogar bi igral.



Nekoč je medijem zaupal zgodbo, ki se je zgodila, ko je še kot mladinec igral na turnirju v Avstraliji. »Ves denar, ki sem ga zaslužil v Avstraliji, sem prinesel v gotovini in ga dal v suknjič, od katerega se nisem ločil, dokler nisem prišel domov. Zato tudi nisem spal na letalu. Potem sem prišel k očetu in rekel: 'Tukaj je vaš denar, tukaj je vaš suknjič, samo da končno lahko zaspim ...'« Denar je bil namenjen za sestrino zdravljenje.