Slovenci in Srbi rajamo, Hrvati pa ...

LJUBLJANA – Od sinoči je jasno, da bo nedeljski veliki finale evropskega prvenstva v odbojki nekakšna preslikava evropskega prvenstva v košarki pred dvema letoma. Takrat so se za zlato pomerili slovenski in srbski košarkarji, tokrat se bodo v Parizu slovenski in srbski odbojkarji.



Slovenija in Srbija sta tako drugič v dveh letih v finalu velikega športnega dogodka, kar so naši in srbski sosedi Hrvati zabeležili z neizpostavljenimi kratkimi vestmi. »Srbija je premagala Francijo, Slovenija pa Poljsko v polfinalu,« piše denimo net.hr. Na portalu tudi vedo, da je Srbija edini evropski naslov osvojila leta 2011, medtem ko je Slovenija pred štirimi leti dobila srebro. Podobno piše tudi 24sata, ki je v članku Sosedi dominirajo sicer več pozornosti namenil zmagi Slovenije v polfinalu nad Poljsko. Zapisali so, da »Slovenci rušijo velikane kot hruške«.



Vsekakor pa Hrvatom ostane tolažba, da so lani na nogometnem svetovnem prvenstvu igrali v velikem finalu in da je kapetan njihove nogometne reprezentance Luka Modrić osvojil nagrado za najboljšega nogometaša lanske sezone.