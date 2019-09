Se še spomnite Slasha? Ne boste verjeli, kaj so mu storili

Veselje slovenskih navijačev v dvorani Bercy, ki sprejme 20.000 gledalcev, je bilo po prvem nizu nepopisno, a je kratko trajalo. Kmalu po koncu tekme se je razvedelo, da je med tekmo dvorano moral zapustiti t. i. srečni talisman slovenske reprezentance – mali beli koderDoslej je veljalo, da je Slovenija zmagovala vsakokrat, ko je bil Slash v dvorani, a na včerajšnji tekmi so psa in lastnico, zaročenko pomočnika selektorjaizločili s tribune in ju poslali v prostor za novinarje. Tako je tudi potrdil novinar za 24ur: »Prvi set je bil Slash v dvorani. Potem pa so varnostniki zatežili, da mora ven. Veste, kako je šlo naprej ...« Nekateri so celo pisali, da ju še po koncu tekme niso želeli spustiti iz sobe.Lastnika Slasha, Martilotti in njegova srčna izbranka, sta zanj pridobila potni list, da je lahko odpotoval v Francijo, a jima očitno ni uspelo urediti akreditacije.