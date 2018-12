Schumacher ni prikovan na posteljo, cevke za hrano ne potrebuje  

Po nesreči dirkača formule ena Michaela Schumacherja pred petimi leti (29. decembra 2013) njegova družina skrbno varuje podatke o njegovem zdravstvenem stanju.



Kmalu bo minilo pet let od tragične nesreče legendarnega dirkača formule ena Michaela Schumacherja na smučanju v francoskih Alpah. Udarec v glavo je bil tako hud, da so komaj rešili njegovo življenje. Vse od takrat njegova žena Corinna skrbno varuje informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Menda je povsem jasno dala vedeti vsem najbližjim prijateljem: če kdo razkrije kaj o zdravstvenem stanju, ni več prijatelj.

55 tisoč evrov na teden za njegovo oskrbo Njegova družina skrbi zanj na posestvu v Švici, v vili vredni 55 milijonov evrov, tik ob jezeru med Ženevo in Lozano. Večji del sveta živi v prepričanju, da je prikovan na posteljo in se prehranjuje s tekočo hrano prek cevk, a Sportsmail predvideva, da ni več tako. Ni ne na postelji niti na cevkah. Potrebuje pa posebno zdravniško nego in oskrbo (stala naj bi okoli 55 tisoč evrov na teden).



Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec 51 dirk svetovnega prvenstva formule ena je ves čas s svojo družino, redni obiskovalec je tudi njegov nekdanji šef Jean Todt. Schumacher mu je kot sin, zato vse, kar se dogaja z njim, prav tako skrbno varuje.

Topel stisk rok Kot je nedavno razkril kardinal Georg Ganswein, ki je obiskal družino Schumacher, se je ob obisku z Michaelom leta 2016 rokoval. Za časopis Bild je povedal: »Najprej sem govoril s Corinno Schumacher in z njeno mamo. Potem je terapevt pripeljal Michaela Schumacherja v dnevno sobo. Predstavil sem se in mu dejal, da sem njegov skriti občudovalec. Prijel sem ga za roke. Bile so tople. Obstajajo stvari, ki jih besede ne morejo opisati.«



Schumacher bo sicer 3. januarja dopolnil 50 let.