S slovenskim izpuhom je hitrejši

Letos je osvojil veliko nagrado Amerike.

Alex na svojem suzukiju z Akrapovičevim izpuhom

Alex Rins je pohvalil odlični Akrapovičev izpuh, ki krasi njegov motocikel.

Triindvajsetletni Španecje tovarniški dirkač Suzukija v razredu motoGP. Rojen v Barceloni v svetovnem prvenstvu nastopa od leta 2012, največji uspeh pa je dosegel leta 2015, ko je bil v razredu moto2 v skupnem seštevku drugi. Z njim smo se pogovarjali pred njegovo domačo dirko v Barceloni.Ni globoke filozofije, razlog tiči v trdem delu. Lani nam je uspelo poiskati pravo pot pri delu na motociklu, naredili smo kar nekaj velikih korakov, kar se je v drugi polovici lanske sezone pokazalo na rezultatih, saj smo se začeli redno uvrščati med prvo peterico.Mislim, da je k temu prispevala kombinacija motocikla in mojih sposobnosti. Z motociklom smo res napredovali, vse boljši postajam tudi sam, saj se počutim vse bolje in bolje, to pa pomeni, da lahko zdaj segam tudi po najvišjih mestih.Niti ne, moj dirkaški slog ostaja isti, Noricka pa ne poznam osebno, saj je iz starejše generacije. Je pa res, da je moj stil zelo specifičen, razlikuje se od stilov vseh drugih dirkačev, tudi od. Marc je bolj agresiven, položaj njegove glave je nižje, jaz pa vozim bolj tekoče, z manj agresije.Bolj ali manj skrbim za fizično kondicijo; kolesarim, vozim se s terenskim motociklom, pri tem pa poskušam še obilico stvari, s katerimi utrjujem telo in ga pripravljam na zahtevno dirkanje.Trenutno konfiguracijo izpušnega sistema smo izbrali po zimskih testiranjih v Maleziji. Mislim, da so fantje v Sloveniji opravili odlično delo: ta izpuh pripomore k boljši vozljivosti motocikla, doda pa tudi nekaj moči, kar je pomembno predvsem na ravninah, kjer je dobrodošla še tako majhna prednost pred konkurenti.Najbolj mi odgovarjajo hitre in tekoče steze z dolgimi zavoji, kot sta denimo Mugello ali Katar.Z Joanom se dobro razumeva. Živiva blizu drug drugega v Andori, dostikrat skupaj trenirava, se voziva s terenskimi motocikli in z gorskimi kolesi. Izmenjujeva si podatke o nastavitvah motociklov na treningihKaj veliko o teh motociklih ne vem povedati, saj smo v ekipi osredotočeni na svoje delo in dirkanje v razredu motoGP. Videl sem jih, ko so bili na stezi, slišal pa sem tudi šumenje namesto zvoka. (smeh)