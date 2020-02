Rogliču Tour, Dončić MVP, zlato za Janjo?

MVP Luka

Se sploh zavedamo, s kakšno športno bero in kapitalom je naša ljuba Slovenija sklenila leto 2019? Imamo košarkarja, ki spada med najboljših pet na svetu, imamo, ki je sezono končal kot najboljši kolesar,je aktualni svetovni prvak,pa že nekaj sezon šola celotno konkurenco od Tokia od Washingtona! Aja, Slovenija nima proge za smuk, a je zlata kolajna s svetovnih prvenstev že od leta 2015 v slovenskih rokah: sprva pri, zdaj pri. Norci smo, o tem ni dvoma. Če se po jutru dan pozna, so pred nami velike stvari tudi v letu 2020.Luka Dončić okreva po poškodbi gležnja, v teh dneh pa podpisuje 100-milijonsko pogodbo s športno znamko Jordan. Njegovemu Dallasu izvrstno kaže v ligi NBA, v tem hipu so že potniki v končnico, kar pomeni, da 20-letni Luka sezone ne bo končal že aprila, ampak v prvih dneh maja ali še kak teden pozneje. Ob taki superiornosti na parketu je jasno, da bo letos zaigral na glavni tekmi zvezd, ki bo 16. februarja v Chicagu. Ne bo presenečenje, če bodo zagorskega zeta (njegovo dekleje iz občine Zagorje ob Savi) okronali za najkoristnejšega košarkarja na planetu. Povsem realno.Ko smo pri Zagorju, je logično, da takoj misel navežemo na Primoža Rogliča, ki mu je uspela sanjska transformacija iz smučarskega skakalca v kolesarja. Rogla iz sezone v sezono prestavlja mejnike, letos je dobil špansko Vuelto, zdaj se odkrito spogleduje z zmago na francoski pentlji. »Nastopil bom na Tour de Franceu. Veselim se, da bom začel tam. Naš cilj je zmaga na Touru. Želim si biti del tega,« je pred dnevi dejal 30-letni Roglič, ki si je z delom in rezultati prigaral status kapetana ekipe Jumbo Vista na 107. francoskem Touru. V 2020. bo nastopil tudi na olimpijskih igrah v Tokiu!Tim Gajser je v letu, ki jemlje slovo, vnovič postal najboljši motokrosist sveta v razredu MXGP. Leta 2020 bo branil naslov (ima veliko možnosti, da ga tudi obrani!), potem pa 23-letnik že razmišlja o novih izzivih, ki jih bo očitno našel v Združenih državah. Tam se je mudil v minulih mesecih, kjer je navdušil številne ekipe, ki se merijo v superkrosu, v katerem bi se tako rad preizkusil.Vrhunec leta bodo olimpijske igre. Kaj lahko se zgodi, da bodo spet ženske reševale slovensko športno čast. Iz kovačnice judo šampionk in šampionk trenerskega magabo zagotovo nekaj kandidatk in kandidatov za odličja na igrah v Tokiu. Z medaljo se spogleduje tudi izvrstna plezalka in serijska svetovna prvakinja Janja Garnbret. Ko smo ravno pri olimpijskih igrah, ne gre odpisati, ki ne bo, tako se zdi, končal kariere brez zlate olimpijske medalje.Slovenija ima v igri tudi tri ekipne športe. Evropski košarkarski prvaki bodo z Luko Dončićem olimpijsko vozovnico lovili poleti v Litvi. »Z njim so dosegljivi tudi najvišji cilji,« je pred dnevi poudaril, ki je s španskim Joventutom gostoval v Ljubljani. Rokometaši imajo kvalifikacije za OI januarja na evropskem prvenstvu. Med 5. in 10. januarjem bodo olimpijsko vozovnico lovili odbojkarji, ki se bodo v Berlinu merili z Nemci, Čehi in Belgijci, v drugi skupini bodo Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska. Na olimpijske igre gre le prvak turnirja. V vsakem primeru je jasno, pred nami je super športno leto.