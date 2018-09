Prva bo prekolesarila Avstralijo po dolgem in počez

CAPE YORK – »Sem Bernarda Jurič, magistrica znanosti tehniškega varstva okolja. V prostem času se že nekaj let ukvarjam z ultramaratonskim kolesarjenjem in tekom na smučeh. Aprila letos sem kot prva in edina Slovenka v 27 dneh uspešno prevozila Indian Pacific Wheel Ride – IPWR, 5500 kilometrov dolgo pot od Pertha do Sydneyja. Vozila sem brez spremljevalne ekipe in v ekstremnih razmerah,« se je uvodoma predstavila 45-letna Štajerka iz Pleterja, tistega pri Lovrencu na Dravskem polju. Bernarda res prestavlja človeške limite. »Takoj zatem sem prejela povabilo organizatorja na novo, še težjo kolesarsko dirko prek Avstralije – Terra Australis Bike Epic, ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.