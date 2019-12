Pretres v slovenskem nogometu: odpustili nogometaša, z njim je zanosila predsednikova hči

Slovenski nogometni klub je očitno odpustil nigerijskega igralca, potem ko je bilo razkrito, da je hči predsednika kluba zanosila z njim. Neimenovani igralec je igral za drugoligaški klub v Sloveniji komaj šest mesecev. V klubu so dejali, da so igralca odpustil zaradi hude kršitve in nediscipline. Nogometaš je prevzel polno odgovornost za svoje dejanje in zdaj želi izpodbijati lastno razrešitev. Po vrnitvi v Nigerijo tudi upa, da bo ponovno združen s svojim dekletom in nerojenim otrokom. Za zdaj neimenovani nogometaš je namreč lokalnim medijem dejal, da je podpisal triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto, prejšnji mesec pa je naletel na težave, ker je njegovo dekle, hči predsednika kluba, razkrilo, da je noseča z njim.



»Klub me je poklical na sestanek. Prišel sem tja in priznal, da sem odgovoren za nosečnost. Rekli so mi, naj ostanem doma in da me ne vidijo v prostorih kluba, dokler mi ne bodo rekli, naj se vrnem. Teden dni pozneje so me poklicali v pisarno in povedali, da je bil moj agent obveščen, da odpovedujejo mojo pogodbo zaradi hude kršitve in nediscipline. Ta novica me je presenetila ...« je povedal in ob tem še dodal, da so dekle prisilili, da ga je blokirala na družbenih omrežjih, zato ne komunicirata. Kdo je nogometaš? Trenutno so v Sloveniji registrirani štirje Nigerijci pri klubih druge slovenske lige. To so Bede Osuji, Temitope Nelson, Gerald Chiyoke in Sulaiman Adedoja, vendar ni gotovo, kdo od njih je vpleten v opisano dogajanje.