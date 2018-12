Presenečenje? Luka Dončić na papirju

Knjiga bo najprej izšla v Sloveniji in Srbiji, nato še v ZDA in Španiji.

Devetnajstletniv najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu navdušuje iz tekme v tekmo. Dallas Mavericks se vzpenja po lestvici lige NBA tudi in predvsem po zaslugi Ljubljančana, ki so ga pred dnevi zaradi izjemnih dosežkov razglasili za najboljšega športnika Slovenije v letu 2018. Brez pretiravanja lahko zapišemo, da si je Luka v kratki, a izjemno uspešni karieri že zagotovil status globalnega superzvezdnika, ki ga cenijo trenerji in obožujejo ljubitelji košarke po vsem svetu, od njegove ljubljanske četrti Bežigrad do Šanghaja.Zato seveda ne preseneča, da je pred kratkim na svetovnem spletu zagnal svojo stran, prav kmalu pa bo izšla tudi knjiga o čudežnem dečku pod košema. Biografijo sta napisala novinarska kolega, srbski publicistin LjubljančanPrvi je kot novinar začel delati pri zagrebškem Vjesniku, bil je urednik mesečnika Koš v Jugoslaviji, po 26 letih dela v Barceloni pa se je upokojil in vrnil v Beograd. Napisal je več knjig, med njimi Montevideo, Bog te video, po kateri je režiserposnel film. Nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Igor Đurović spada med največje slovenske poznavalce košarke, že več kot četrt stoletja spremlja dogajanja na evropskem in ameriškem parketu, obenem pa tudi košarkarsko zakulisje.Za Lukov 20. rojstni dan 28. februarja 2019 načrtujeta izid v Srbiji in Sloveniji, nato še v ZDA in Španiji. Knjiga zajema košarkarjevo življenje in uspehe od začetkov v Ljubljani, zgodnjega odhoda v Španijo k madridskemu Realu in nato prestop k Dallas Mavericks v ligi NBA.