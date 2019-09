Prek 600 tisočakov za Krisa! Pred polfinalom prodal vstopnico, ne boste verjeli, kaj je storil kupec

Iz društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so sporočili, da je za Krisa zbranih 686.124,11 evra.

Poziv dobrodelneža Sloveniji, da z nakupom vstopnice pomagajo Krisu. FOTO: zajem zaslona

Želite prispevati tudi vi?

Vsi, ki bi želeli pomagati Krisu, lahko sredstva nakažete na TRR:



SI56 0510 0801 6627 635

Palčica pomagalčica

Namen nakazila: za Krisa



Lahko pošljete tudi SMS KRIS5 na številko 1919 in s tem prispevate 5 evrov.

LJUBLJANA – Vsa Slovenija zbira denar zaiz Kopra, ki se je rodil z živčno-mišično boleznijo. Da bi 19-mesečnik prejel revolucionarno zdravilo, morajo njegovi starši zbrati nekaj malega manj kot 2,3 milijona evrov. Zdravilo morajo otroci prejeti do svojega drugega leta. Kris bo drugo svečko upihnil 28. januarja naslednje leto.V akcijo je stopila vsa Slovenija, odmeva tudi med znanimi športniki, našli pa so se posamezniki, ki so se pripravljeni odpovedati, denimo, vroči vstopnici zo nocojšnjo odbojkarsko tekmo ali pa dragocenemu dresuiz Miamija z njegovim podpisom. Dres se bo na facebooku prodajal do 30. septembra do polnoči. Najvišja doslej prijavljena ponudba je okrogel tisočak.Preberite še:Kako dobrodelni smo Slovenci, dokazuje tudi primer posameznika, ki je v zameno za denar za Krisa ponudil vstopnico za nocojšnjo odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Poljsko. Zadnje vstopnice so šle v prodajo včeraj ob 17. uri in so bile prodane v nekaj minutah. Dobrotnik je pojasnil, da je ena izmed navijačic zbolela, zato so se odločili s sodelavci vstopnico odkupiti in dati na licitacijo. Napovedal je, da bodo izkupičku od dražbe dodali še 100 evrov.Preberite še:Tukaj pa se zgodba, ki ogreje srce, še ne konča. Ponudnik najvišjega zneska je to namreč podelil svojemu bratu, sam pa bo tekmo spremljal na Kongresnem trgu.Od nečesa, kar ji je zelo pri srcu, se je v dobrobit Krisa pripravljena posloviti Twinsbotra, ki je na dražbo dala žogo NK Maribor 2012 s podpisi igralcev. Licitiranje bo potekalo do 1. oktobra.Od podpisanega dresa, ko je nogometno žogo brcal pri Olypiakosu, se bo poslovil navijač, ki ponudbe zbira do 29. septembra do 21. ure.Predsednik državepa je častni pokrovitelj dobrodelne tekme, ki jo 18. novembra letos pripravlja nogometni klub iz Kopra. Na tekmi se bodo pomerili nogometaši FC Koper in reprezetanca Slovenije mlajših od 21 let.