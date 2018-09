Pred enim letom: jokali smo in noreli od sreče

Praznik slovenske košarke

Košarkarska zveza Slovenije je 17. september razglasila za praznik slovenske košarke. Zgodovinskega uspeha se bodo tako spomnili tudi danes v Stožicah, kjer pa se bo sicer slovenska košarkarska vrsta brez številnih ključnih mož še borila za preboj na svetovno prvenstvo 2019, ki ji je sicer po petih porazih že dodobra spolzel iz rok.

LJUBLJANA – Slovenija je bila točno pred enim letom v košarkarskih nebesih.in druščina so na evropskem prvenstvu v Istanbulu spisali zgodovinsko in neverjetno športno pravljico, ki se je bodo spominjale generacije.Slovenska reprezentanca je ostala neporažena na vseh devetih tekmah prvenstva in jemala dih, ko je eno za drugo pošiljala domov velesile, kot sta Francija, Španija ... Nazadnje je v velikem finalu padla še Srbija in slavje je bilo nepopisno. Rajanje se je iz Istanbula, kamor je odletela prava invazija slovenskih navijačev, okoli 7000 jih je bilo, preselilo na ljubljansko letališče, naposled pa tudi na Kongresni trg, kjer je velike junake pričakalo več kot 20.000 ljudi.Podoživite ta veliki uspeh in se sprehodite skozi nekaj največjih trenutkov prvenstva.