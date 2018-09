Poglejte, kako so presenetili Primoža Rogliča

Primož Roglič bo blestel tudi na štirih kolesih. FOTO: Instagram

Vedno rad v rumenem

CELJE – Slovenski kolesarski zvezdnikse na domačih cestah pripravlja na bližajoče se svetovno prvenstvo v Innsbrucku, na katerem bo kot eden favoritov napadal odličja. Med treningi si je vzel čas tudi za pokrovitelje, ki so ga med drugim presenetili s posebnim darilom.Na cestah bo odslej blestel tudi na štirih kolesih. Celjska avtohiša mu je namreč podarila nov avtomobil, ki je povsem v njegovih barvah, krasi ga tudi njegov logotip.To pa še ni bilo vse. Na novinarski konferenci so mu dres z njegovim imenom in s številko 1 podarili tako celjski nogometaši kot tudi rokometaši, rokometašice pa so mu poklonile podpisano žogo. Roglič jim je obljubil, da jih bo ob prvi priložnosti prišel bodrit na kakšno tekmo. »Dve rumeni majici, to je ponavadi najboljše. Nad njimi se nikoli ne pritožujem.«O pripravah na svetovno prvenstvo je povedal: »Sem osredotočen. Za to se pripravljam. Bo zelo težko. Je enodnevna dirka, veliko stvari je pomembnih. Na etapnih dirkah imaš več popravnih izpitov. Na koncu dobiš, po kar si prišel. Svetovno prvenstvo je enodnevna dirka, ogromno stvari se mora 'poklopiti'. Ne obremenjujem se s tem. Osredotočam se nase. Treniram dobro.«