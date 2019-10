Po smrti v družini Ivanišević se je oglasil oče: »Ravno so jo hoteli zbuditi ...«

SPLIT – Minuli vikend je Hrvaško pretresla žalostna vest , da je preminila sestra njihovega najboljšega teniškega igralca. Za 24sata je spregovoril športnikov oče, ki je dejal, da je bila njegova hčisicer v življenju velikokrat bolna, a da je bila vedno družabna, pozitivna in nadpovprečno inteligentna.Srđana je že zelo mlada zbolela za rakom na bezgavkah. Kljub temu da je ozdravela in se rak ni nikoli vrnil, je zdravljenje bolezni pustilo svoje posledice, med drugim je trpela tudi za pljučnico. V zadnjem času se je težko gibala, saj je imela težave s srčno zaklopko. Odločili so se za operacijo, ki je trajala okoli 11 ur. Po posegu so jo premestili na intenzivno nego, toda ko so jo hoteli zbuditi, se je zapletlo. Prišlo je do hipertenzije, zdravniki pa ji niso mogli več pomagati.Kot je še razkril oče, si je Goran vedno na vse pretege prizadeval, da bi Srđana ozdravela. Ko so ji odkrili bolezen, je ves izkupiček s turnirja v Avstraliji namenil za sestrino zdravljenje.