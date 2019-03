Neobrzdanega Filipa Flisarja so pridržali policisti

PTUJ – Smučar prostega sloga Filip Flisar je med petkovim pustovanjem na Ptuju pregloboko pogledal v kozarec. Kot poroča 24ur.com, je moral noč do streznitve zaradi neprimernega vedenja prebiti na policijski postaji. Za svoje ravnanje se je policiji že opravičil.



Flisar se je pod vplivom alkohola najprej spravil na reklamni pano, nato pa se je znesel še nad policijskim vozilom in razbil vetrobransko steklo. »Ne bežim pred odgovornostjo,« je za Pop TV dejal Flisar. »Za mano ni najlažje leto. Jasno, da se v človeku nabere. Znotraj je bilo tisoč ljudi, ki so bili res zelo pijani. Vsak ti nekaj govori, vsak se hoče spraviti nate.« Pojasnil je, da so bila že znotraj trenja. »Udaril sem na pano, tu so bili redarji in policisti, potem sem udaril še v njihovo šipo, ker sem bil jezen. Prišli so ven in naredili to, kar takim razgrajačem naredijo.«



Ker policisti Flisarja niso mogli umiriti, so ga odpeljali na policijsko postajo, kjer so ga pridržali do streznitve in ga v soboto zjutraj izpustili. »Sprejeti moram posledice, konec koncev sem to naredil jaz. Naj bo to dobra šola zame in za vse druge. Imejmo se raje radi, pa bo boljše za vse,« je dejal Flisar.