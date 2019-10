Oktoberfest, ker je spal s soigralčevo ženo

LJUBLJANA – V nogometni ligi prvakov je bil bogat torek, evropska elita je odigrala drugi krog najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Udeleženi so bili tudi trije Slovenci, Josip Iličić je z Atalanto doma izgubil z ukrajinskim Šahtarjem z 1 : 2, slovenski reprezentant je igral do 57. minute. V 16. je zastreljal najstrožjo kazen, vratar Andrij Pjatov mu je ubranil strel. V skupini C je bil tudi dvoboj med Manchester Cityjem in zagrebškim Dinamom, moštvo Pepa Guardiole je zmagalo z 2 : 0, slovenski branilec Petar Stojanović pa je žogo brcal vso tekmo. Vratar Jan Oblak je z madridskim Atleticom v skupini D gostoval v Moskvi in z 2:0 ugnal Lokomotivo. "Nisem pričakoval, da bo Dinamo igral tako obrambno, to pa so počeli res zelo dobro. Težko je bilo doseči zadetek," je ugotavljal Katalonec na klopi Cityja. Hrvaški mediji pišejo, da je trener Dinama Nenad Bjelica zastavil strahopetno taktiko, to je v uvodnem delu s premestitvijo Mislava Oršića iz napada v zvezno vrsto tudi dopolnil, a da ni imel izbire.



Zagrebčani so pač igrali proti ekipi iz druge galaksije. Biti strahopetec ne pomeni, da je kdo neumen ali neracionalen, pomeni le, da se odločiš za pametno različico, zaradi strahu je v ospredju bolj zanesljiva izbira. Purgerji so imeli tudi nekaj sreče, v napadu pa so bili povsem nenevarni. Iz nekdanjega jugoslovanskega paketa je igrala tudi Crvena zvezda. Njen bratski klub, prav tako rdeče-beli Olympiakos iz Pireja, je v Beogradu prešel v vodstvo, nato pa so gostitelji Grkom vrnili s tremi zadetki, zadnja dva sta dosegla Nemanja Milunović v 87. in Ganec Richmond Boakye v 90. minuti. Srbski mediji predvsem poudarjajo finančni vidik Zvezdinega igranja v ligi prvakov in tokratne zmage nad pravoslavnimi brati. Samo udeležba v skupinskem delu, četudi klub izgubi vseh šest tekem, prinaša 15,25 milijona evrov. Vsaka zmaga v skupini je vredna dodatnih 2,7 milijona evrov, neodločen izid pa 900.000 evrov. Spolno poželenje Glede drugih tekem torkovega sporeda lige prvakov omenimo še, da je Bayern v Londonu v Zvezdini skupini B s kar 7:2 ugnal Tottenham, štiri gole je zabil Serge Gnabry, nekdanji Arsenalov nogometaš. Ostroge iz britanske prestolnice so po 24 letih prvi angleški klub, ki je v evropskih tekmovanjih prejel sedem zadetkov. Tudi prejšnji rekord je držal Tottenham, leta 1995 je v pokalu Intertoto doma s Kölnom izgubil z 0:8. Bayernovim možem je šlo v Londonu skoraj vse v mrežo, od enajstih strelov so v slogu Oktoberfesta sedemkrat zadeli na pravo mesto, Gnabry pa je vse gole dosegel v drugem polčasu. Da je Tottenham odigral tako slabo tekmo, tudi začetek sezone je rezultatsko obupen, pa je kriva razdeljenost v slačilnici, polovica moštva se sploh ne pogovarja z drugo polovico. Krivo je spolno poželenje. Belgijski branilec Jan Verthongen je namreč spal z ženo danskega soigralca Christiana Eriksena, angleški reprezentant Harry Kane pa je posledično tako znorel, da je Verthongna boksnil v obraz. Sicer pa tako Belgijcu kot Eriksenu konec sezone poteče pogodba pri Tottenhamu. Drugi izidi – skupina A: Real Madrid : Club Brugge 2:2, Galatasaray : Paris Saint-Germain 0:1; skupina D: Juventus : Bayer Leverkusen 3:0.