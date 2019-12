Noro, še Mehičani se klanjajo Luki Dončiću (VIDEO)

Spet pisal zgodovino

je na tekmi NBA, ki jo je s svojim Dallasom odigral v Mehiki proti Detroitu, požel val navdušenja. Že na uvodu je nagovoril zbrane v španščini, ogrel srce polni dvorani v Ciudad de Mexicu in si prislužil huronski aplavz.Ne le s svojimi besedami, ampak tudi s šarmom in iskrenostjo. Poglejte si video, kako to počne 20-letni Luka.Luka je bil glavni junak zmage Dallasa, ki je zmagal s 122 : 111. Na tekmi pa je znova poskrbel tudi za nove statistične mejnike in rekorde. Postal je prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je še pred dopolnjenim 21 letom starosti na več tekmah dosegel statistični trojni dvojček z vsaj 40 točkami ali več. V tej sezoni se je njegov števec točk že drugič ustavil pri številki 41, dvakrat pa je dosegel 42 točk.