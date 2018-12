Nogometni zvezdnik žrtev vlomilcev: odnesli celo premoženje

PARIZ – Brazilski nogometaš francoskega velikana Paris St. Germaina Thiago Silva je nova žrtev nepridipravov. Kot je potrdila francoska policija, so roparji med sobotno tekmo proti Nantesu vdrli v Brazilčevo stanovanje in odnesli predmete v vrednosti več sto tisoč evrov.



Prejšnji mesec so vlomilci vdrli v stanovanje napadalca Erica Maxima Choupo-Motinga, ko je igral tekmo lige prvakov proti Liverpoolu. Takrat so mu po podatkih policije odnesli predmete, vredne 600.000 evrov. Decembra 2017 pa so nepridipravi vlomili tudi v stanovanje zdajšnjega Arsenalovega trenerja, takrat pa stratega Parižanov, Unaija Emeryja.