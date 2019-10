Nogometni svet zavit v črnino, grozljiva smrt znanega nogometaša

Iz Argentine prihaja tragična novica o smrti 23-letnega nogometaša, ki je življenje izgubil v nedeljo okoli 3. ure ponoči v Buenos Airesu. Med zabavo s prijatelji se je domnevno naslonil na ograjo balkona, ki je, ker ni bila dobro pričvrščena, popustila pod njegovo težo. Iz šestega nadstropja je zgrmel v smrt.Esperona so razglasili za mrtvega kmalu za tem, ko so ga pripeljali v bolnišnico.Policija je uvedla preiskavo, a je kmalu sporočila, da ne kaže na sumljivo smrt in da je šlo za tragično nesrečo.Nogometaš je kariero začel v klubu All Boys iz argentinske prestolnice, nato pa se je pridružil brazilskemu klubu Sport Club Internacional. Po letu je odšel k tekmecu Gremio, nazadnje pa je igral za mehiški Atlante de Mexico.»Globoko obžalujemo smrt Ezequiela Esperona. Objem nebesom,« so se v klubu odzvali na novico o smrti.