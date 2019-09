Naše fante bo v Parizu spodbujal le eden od predstavnikov vlade

Finale, v katerem se bodo Slovenci pomerili s Srbi, se začne ob 17.30 uri.

Tekmo bo večina gledala doma

Jernej Pikalo. FOTO: Leon Vidic, Delo

LJUBLJANA – Vsa Slovenija že nestrpno pričakuje veliki finale evropskega prvenstva v odbojki v Parizu, kjer se bodo za naslov prvaka borili naši asi. Tisti srečneži, ki si to lahko privoščijo, so že ali pa še bodo odpotovali v francosko prestolnico, kjer bodo glasno spodbujali naše odlične odbojkarje. V Pariz naj bi v okviru aranžmajev turističnih agencij odpotovalo okoli dva tisoč Slovencev, po nekaterih pričakovanjih pa naj bi jih v lastni režiji v francosko prestolnico odpotovalo še najmanj toliko.Pričakovati bi bilo, da se bodo tekme udeležili tudi slovenski funkcionarji. Kot smo že poročali, bo pesti za naše v dvoran Bercy vendarle stiskal predsednik Borut Pahor , kdo od naših političnih predstavnikov pa še bo tam? V uradu vlade za komuniciranje so nam razkrili, da v Pariz ne bo odpotoval, kaj pa ministri in njihovi sekretarji?Kot smo izvedeli, bo fante v živo spodbujal le minister za šolstvo. Potoval bo z redno linijo iz Benetk (v nedeljo, 29. septembra, dopoldne in isti dan tudi nazaj). Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti so pojasnili, da nobeden od njihovega vodstva ne bo odpotoval v Pariz. »Za naše fante bodo navijali doma,« pravijo. Ogled finalne tekme v živo bodo izpustili tudi na ministrstvu za okolje in prostor.Prav tako se finala evropskega prvenstva ne bo udeležil nihče izmed visokih funkcionarjev z ministrstva za kulturo, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno in ministrstva za pravosodje. Zagotavljajo pa, da bodo tekmo spremljali po televiziji.