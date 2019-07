»Michael se bori, a več ne komunicirava kot prej«

Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja ostaja strogo skrito pred očmi javnosti. Redko se pojavljajo podrobnosti o njegovem okrevanju po hudi nesreči, ki jo je doživel decembra 2013 na smučanju.



Po nesreči naj bi bil legendarni voznik formule 1 šest mesecev v umetni komi, njegova družina pa je včasih obvestila javnost o njegovem zdravstvenem stanju. Situacija je še danes enaka, saj ni skoraj nič ni znanega. Edini, ki ljudi obvešča o nemškem dirkaču, je nekdanji Ferrarijev voznik ter biši šef Ferrarija Jean Todt, eden redkih, ki ima pravico obiskati Schumacherja.



»Seveda najino prijateljstvo ne bo isto, kot je bilo. Ne moremo več tako komunicirati kot prej,« je dejal Todt, ki priznava, da je za Michaela zelo dobro poskrbljeno. Živi z družino v hiši med Ženevo in Laussanom in se bori dalje kot njegovi bližnji prijatelji. »Mislim, da mu obiski pomagajo zaradi pozitivnih misli,« je medijem še rekel Francoz.



Nekdanji svetovni prvak v formuli 1 je bil več mesecev v komi, nato pa je bil iz bolnišnične oskrbe premeščen v svoj dom daleč od oči javnosti. Njegova žena ne želi razkriti informacij o zdravstvenem stanju in pogosto sledijo novice, ki mejijo na senzacionalizem, brez kančka resnice. Informacije, ki so se pojavile konec leta 2018, vseeno dajejo upanje, da bo okreval. Gledala sta formulo 1 V veliki vili v švicarskem Gladeju naj bi njegovo zdravljenje stalo približno 50.000 dolarjev, v hiši pa so posebna reševalna služba in zdravniki, ki skrbijo zanj vsak dan. Daily Mail pa ob tem ugotavlja, da ni pritrjen na posteljo ter da ga ne hranijo preko cevk.



Jean Todt je nekoč celo rekel, da sta skupaj gleda tekmovanje formule 1. »Vedno sem previden pri vseh izjavah, vendar je to res. To tekmo sem gledal skupaj z Michaelom v njegovem domu v Švici.«