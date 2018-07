Marjan se danes ženi, a ima karto za četrtfinale s Hrvaško. Našel je rešitev

Tekom svetovnega prvenstva so ljudje očitno pripravljeni narediti veliko stvari, da bi šli na igro. Pustijo svoja delovna mesta, ležejo glede bolniške ... A tale gospod iz Splita je šel še korak dlje.



Na portalu Index.hr je objavil oglas, ki ga še niste videli. »Ljudje, sem v težavah in to velikih. Že dolgo časa nazaj sem kupil karte za sobotni četrtfinale svetovnega prvenstva v Rusiji, in ravno takrat se ženim!« piše avtor oglasa.



​Dodaja, da sta z izbranko skupaj že od leta 2002 ter da sta dala skupaj veliko dobrega, kot slabega. Zato jo tudi na najbolj pomemben dan njune zveze ne bo pustil na cedilu, zato si išče zamenjavo. »Poroka je v Splitu v cerkvi Svete družine v soboto ob 17. uri, bodoča žena pa sliši na ime Ivana. Ko se prikaže, ji povejte, da ste tu namesto Marijana in da je v skladu z novimi pravili nogometna organizacija FIFA dovoli spremembo. Srečno mladoporočenca!«