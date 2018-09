Kri tekla na nogometni tekmi: gasilec ostal brez dela prsta

SPLIT – Na hrvaški tekmi vseh tekem na splitskem Poljudu sta se v državnem prvenstvu pomerila Hajduk in Dinamo. Obračun se je končal z izidom 0 : 0, pred 23.000 gledalci pa nogomet ni bil v ospredju, pišejo Sportske novosti.



Na severni tribuni, kjer so navijači gostitelja, so od 62. minute gorele številne bakle, vrženo pa je bilo več petard. Od teh je ena padla blizu gasilca, ki je ob tem ostal brez dela prsta na roki.



Pozivi navijačem, naj prenehajo, niso zalegli. Tekma je bila prekinjena trikrat, pred baklami in petardami pa je bežal tudi eden od sodnikov.