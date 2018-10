REUTERS Oscar Pistorius je streljal na Reevo Steenkamp. FOTO: REUTERS

Južnoafriško ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo paraolimpijca, ki se je hotel pritožiti na dosojeno 13-letno zaporno kazen zaradi umora partnerice. Odločitev pomeni, da se 31-letni športnik, ki so ga razglasili za krivega umora manekenkena valentinovo leta 2013, ne more več pritožiti na razsodbo. »To je konec poti za Pistoriusa,« je odločitev sodišča komentiral ​, predstavnik tožilstva, za lokalni radio. »Ni več drugih zakonskih možnosti.« Pistorius je decembra lani zaprosil za pravico do vnovične pritožbe, zapisal je, da je kazen nepravična in da je sodišče zanemarilo pomembna dejstva.Primer se na sodiščih vleče že leta. Pistoriusu, ki je zaslovel leta 2012, ko je kot prvi tekač brez obeh nog sodeloval na navadnih olimpijskih igrah, je grozilo 15 let ječe. Najprej je bil obtožen uboja, pozneje pa so to spremenili v umor. Prvo izrečeno kazen, šest let ječe, so več kot podvojili novembra 2017, ko se je tožilstvo pritožilo, da je kazen premila.Pistorius, ki je zaradi protez znan pod vzdevkom Blade Runner – noge so mu amputirali zaradi prirojene napake –, še naprej trdi, da je bil prepričan, da je v njegovi hiši v južnoafriški prestolnici vlomilec, ko je streljal skozi zaprta vrata v kopalnico: štirikrat je ustrelil in Reevo trikrat usodno zadel. Ko je spoznal, da je v resnici napadel svoje dekle, je začel z bejzbolskim kijem razbijati vrata, je povedal, a je bilo prepozno. A paraolimpijec ni poklical policije, kot bi pričakovali, da ravna človek, ki misli, da je v hiši nepovabljen gost, poleg tega so forenziki dokazali, da je Pistorius Reevo, preden jo je ustrelil, pretepel s kijem za kriket in jo ranil z zračno pištolo, o ženskih krikih so pričali tudi sosedje., odvetnica družine, je povedala, da so starši umorjene ves čas verjeli v pravni sistem, dodatnih komentarjev nimajo. »inčas in energijo posvečata skladu Reeve Rebecce Steenkamp, ki sta ga osnovala v hčerin spomin.«