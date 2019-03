Kakšna bo kazen za pijanega Flisarja? »Prosil bi vas, da me vsaj delno razumete«

Pritisk navijačev

LJUBLJANA – Slovenski smučar prostega slogase je prek spletnih omrežij danes tudi javno opravičil zaradi neprimernega vedenja med pustovanjem na Ptuju prejšnji konec tedna. Smučarska zveza Slovenije (SZS) se bo o morebitnih ukrepih zoper Flisarja odločala v naslednjih dneh.Flisar je med petkovim pustovanjem pod vplivom alkohola najprej udaril po reklamnem panoju, nato pa še po vetrobranskem steklu policijskega vozila in ga tudi razbil. Ker ga policisti niso mogli umiriti, so ga bili primorani odpeljati na policijsko postajo, kjer so ga pridržali do streznitve in ga v soboto zjutraj izpustili.Še enkrat je pojasnil, da je bil izpad delno posledica tudi razgretega ozračja na pustovanju. »Bi vas prosil, da me vsaj delno razumete ... da ni lahko iti pustovat s svojo punco in prijatelji ter se imeti z njimi 'fajn', medtem ko na tebe pritiska polna dvorana pijanih ljudi, ki imajo dobre ter slabe namene in ti naprej mečejo zlobne komentarje.« Kot je dodal, mu je žal, da se »je to zgodilo in rad bi se opravičil vpletenim policistom, SZS, sponzorjem in vsem, ki sem jih kakor koli prizadel. Čeprav se dnevno dogajajo dosti hujše stvari, se zavedam, kdo sem in da s takimi dejanji zapišem zelo odmevno zgodbo in jo bom tudi po domače povedano – 'požrl'.«Pri mariborski policijski upravi so danes potrdili petkovo nočno dogajanje. Kot je povedal tiskovni predstavnik, je Flisar najprej začel razbijati oglasni pano, zatem je skočil na intervencijsko vozilo policije in poškodoval pokrov motorja, hkrati pa z udarcem z roko poškodoval še vetrobransko steklo vozila. Policisti so ga nato obvladali, ker pa se v očitnem opitem stanju ni želel pomiriti, so ga vklenili in zoper njega odredili pridržanje do streznitve. Zdaj ga čakata plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter kazenska ovadba zaradi poškodovanja tuje stvari.Pri SZS danes niso želeli podrobno komentirati morebitnih ukrepov zveze zoper Flisarja. Njen predstavnik za stike z javnostjoje dejal, da se bo zveza ustrezno odzvala po pogovoru s Flisarjem in predsednikom panoge za smučanje prostega sloga. Morebitne ukrepe naj bi sporočila v roku tedna dni. »Tekmovalci imajo z zvezo sklenjeno pogodbo, tako da vedo, kaj lahko in česa ne smejo početi ter kakšne kazni jih lahko doletijo v primeru neprimernega vedenja.«