Kaj se bo zgodilo s finalom v Parizu? Zaradi težav Adrie Airways se postavlja vprašanje

LJUBLJANA – Slovenska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Poljsko s 3 : 1 v finalu evropskega prvenstva. A po težavah poljske odbojkarske reprezentance z letalskim prevozom iz Amsterdama v Ljubljano zaradi težav Adrie Airways se je postavljalo vprašanje prevoza današnjih polfinalnih tekmic Poljske in Slovenije na tekmi za medalje v Pariz. Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) zagotavlja, da so alternativno rešitev uredili.V preteklih dneh so v medijih odmevale težave poljske reprezentance, ki je v torek obtičala na letališču v Amsterdamu, saj bi morala v Ljubljano potovati s čarterskim letom Adria Airways, ki pa je ravno ta dan zaradi finančnih težav začasno ustavila letalske operacije. Na koncu so Poljaki v Sloveniji prispeli z vladnim letalom.Poljski mediji se v današnjih izdajah znova sprašujejo o prevozu odbojkarjev na naslednjo postajo prvenstva v Pariz. Ne glede na izid nocojšnjega polfinala bosta namreč obe reprezentanci morali igrati še eno tekmo v francoski prestolnici, ki bo odločala o medaljah. Zmagovalec polfinala bo igral v nedeljskem finalu, poraženec pa v sobotni tekmi za tretje mesto. Kot poročajo mediji na Poljskem, bi poljski odbojkarji morali v Pariz leteti s čarterskim poletom Adrie Airways, zato so se spraševali, ali bo spet treba ponje poslati vladno letalo.Iz OZS pa so za STA potrdili, da so kot organizatorji tekem evropskega prvenstva v Ljubljani uredili ustrezen čarterski polet za obe reprezentanci. Zaradi znanih težav AdrieAirways je namreč zveza hitro poiskala alternativo pri romunskem čarterskem operaterju Carpatair.Kot zanimivost velja izpostaviti, da bosta reprezentanci potovali skupaj z istim čarterskim letom v petek dopoldne.