MARIBOR – Najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih letv pretekli sezoni ponovno ni imela sreča s poškodbami. Kmalu za tem, ko je ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku, se je ponovno poškodovala, in sicer znova koleno.Sprva črne napovedi so zdravniki hitro razblinili in sporočili, da zdravljenje le ne bo tako dolgotrajno, kot so se sprva bali. Kljub temu je Mariborčanko čakalo naporno okrevanje, ki pa ga je zdaj tudi uradno konec. »Tak, rehabilitacija je tudi uradno fertik!« je Ilka sporočila odlično novico. Ob tem pa se je zahvalila predvsem fizioterapevtki: »Še enkrat več me je rešila.«Zdaj Ilko čakajo priprave na novo sezono: dvigovanje uteži, kolesarjenje, počepi in skakanje.