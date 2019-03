Ne boste verjeli, koliko je Ilka zaslužila kljub predčasno končani sezoni

LJUBLJANA – Ilka Štuhec je kljub temu, da je morala zaradi poškodbe predčasno končati v nedeljo zaključeno sezono svetovnega pokala, sedma po denarnih nagradah med smučarkami, prigarala si je 136.309 švicarskih frankov (119.000 evrov). Prva na lestvici je seveda Mikaela Shiffrin (886.386 frankov), za njo je Slovakinja Petra Vlhova (428.195 frankov), tretja pa je Avstrijka Nicole Schmidhofer (209.450).



V svetovnem pokalu so se alpske smučarke pomerile na 35 tekmah. Shiffrinova se je udeležila 26 tekem, 17-krat zmagala in le petkrat ni bila na stopničkah. Njen zaslužek od denarnih nagrad se je približal milijonu švicarskih frankov, saj so denarne nagrade delili tudi na februarskem svetovnem prvenstvu v Åreju, na katerem je osvojila dve zlati in eno bronasto odličje.

Zaslužek ne vključuje sponzorskih pogodb Gre za zgolj zneske od denarnih nagrad za uvrstitve na tekmah, brez upoštevanja sponzorskih in medijskih pogodb. Najuspešnejša slovenska alpska smučarka Tina Maze je v sezoni, ki jo je sklenila z rekordnim izkupičkom 2414 točk, zaslužila 701.797 švicarskih frankov.



Moški so se v sezoni svetovnega pokala 2018/19 pomerili na 38 tekmah in na devetih je zmagal Avstrijec Marcel Hirscher, ki je vsega skupaj z denarnimi nagradami v končani sezoni zaslužil 565.111 švicarskih frankov.



Pri moških je na drugem mestu Italijan Dominik Paris (382.710), ki je v skupnem seštevku sicer četrti smučar sezone. Paris je dobil v sezoni sedem tekem, tudi najprestižnejšo na smuku v Kitzbühelu. Francoz Alexis Pinturault, po številu točk pred Parisom, je na tretjem mestu po denarnih nagradah (242.631). Najboljši Slovenec Žan Kranjec je na 19. mestu na moški lestvici zaslužkarjev z izkupičkom 77.882 švicarskih frankov.

Pred finalom v Planici na vrhu Japonec Med smučarskimi skakalci, te finale v Planici še čaka konec tedna, je na čelu Rjoju Kobajaši iz Japonske (228.733 švicarskih frankov), drugi je Avstrijec Stefan Kraft (177.800), tretji Poljak Kamil Stoch (144.600), na 11. mestu pa je prvi Slovenec Timi Zajc (53.833).