Ibrahimović izzval Beckhema. Ne boste verjeli, kaj slednji zahteve ob zmagi  

Švedski in angleški nogometni navdušenci že odštevajo ure do današnjega četrtfinalnega obračuna med tremi levi in modrorumenimi, med njimi pa sta tudi nekdanja reprezentantain. Slednji je Beckhama izzval s stavo, ki se bo končala z nakupovanjem v Ikei ali z Ibrahimovićem v angleškem dresu na ribi in krompirčku.Rekorder po številu doseženih golov za švedsko reprezentanco je na Instagramu nekdanjemu angleškemu kapetanu predlagal, da ga v primeru slavja Angležev kamorkoli na svetu pelje na večerjo, v primeru zmage Švedov, pa mora Beckham nekdanjemu soigralcu iz pariškega PSG kupiti nekaj v švedski Ikei.Beckham je stavo delno sprejel. »Če Švedska zmaga, te bom osebno peljal v Ikeo in ti kupil karkoli boš potreboval za novo palačo v Los Angelesu. A če zmaga Anglija, želim, da si oblečen v angleški dres na Wembleyu ogledaš tekmo domače reprezentance, med polčasom pa uživaš v ribi in krompirčku,« je odvrnil Anglež.Zmagovalec tekme med omenjenima reprezentancama se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Rusi in Hrvati.