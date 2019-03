Huda nesreča Filipa Flisarja, končal je v bolnišnici

VEYSONNAZ – Francoz Jean-Frederic Chapuis je zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskem krosu v sezoni. V švicarskem Veysonnazu je v finalu premagal Kanadčana Bradyja Lemana in Francoza Bastiena Midola, ki je skupni zmagovalec sezone. Filip Flisar je tekmo končal po padcu v četrtfinalu na 16. mestu. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima pretres možganov in še nekaj manjših poškodb, tako da bo moral nekaj časa mirovati. »Poleg tega, da imam pretres možganov, mi je iz medenice odtrgalo narastišče mišice in del kosti, tako da me malo boli in nekaj časa ne bom mogel hoditi. To je znano po prvih pregledih, ko pa pridem domov, me čakajo še nadaljnje preiskave. Na sreče nimam zlomljene medenice, glava pa se bo že zacelila,« je iz bolnišnice sporočil še rahlo pretreseni Flisar, ki pa se padca dobro spomni. »Neslo nas je zelo daleč in treba je bilo skočiti postrani. Pred skokom je bilo treba tudi malenkost zavirati, sam pa sem imel zelo veliko hitrost. Nisem pričakoval, da bo Traxler tako močno postavil smuči počez, rahlo me je zadel. Izgubil sem ravnotežje in sledil je padec.«