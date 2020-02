Hitrost ni vse

Prelomno leto

Družinske vezi

S polom se je odlično odrezal na evropskem reli prvenstvu v kategoriji R5. FOTO: Monster

Lov za prvenstvi

Na splošno je vedno težje in treba se je še bolj boriti.

Mladi talent

V tej sezoni bomo z ekipo na sleherni dirki prvenstva nabrali ogromno izkušenj.

Dopolniti 18 let je vznemirljiva stvar. V večini držav to pomeni, da človek postane polnoleten. To je priložnost, da se postaviš na lastne noge in prevzameš odgovornosti odraslega. Dobiš volilno pravico, lahko se poročiš, si daš narediti tatu, kupiš hišo, skačeš s padalom, lahko pa tekmuješ na svetovnem prvenstvu v reliju. No, to velja za tiste, ki se pišejo Solberg. Govorimo seveda o, ne njegovem očetuLeto 2020 bo za mladega Norvežana prelomno. Pred nekaj meseci je dopolnil 18 let, prihajajoča sezona pa bo zanj prva tekmovalna, v kateri bo nastopil kot polnoleten profesionalni dirkač. »To leto je zame najpomembnejše v moji karieri. Z ekipo bomo na sleherni dirki prvenstva nabrali ogromno izkušenj. To bo za mojo prihajajočo kariero neprecenljivega pomena. Veliko se bomo naučili o razmerah dirkanja in tehničnih vidikih. Izpopolnili bomo dirkalnik ter na tem nivoju dali vse od sebe,« razloži neomajni Oliver.Pravi trenutek je vse. Oliver je lani s tovarniškim subarujem stopil iz sence očeta, sicer trikratnega svetovnega FIA-prvaka. Z mladim Solbergom za volanom slavnega modro-rumenega dirkalnika je bil krog končno sklenjen. Leta 2003 je namreč Petter osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka z omenjeno znamko, naveza Solberg-Subaru pa je pomenila nadaljnje nizanje izvrstnih rezultatov.Oliver je na lanskem ameriškem prvenstvu zmagal na polovici odpeljanih relijev in tako dodatno potrdil svoj potencial. Njegova vožnja je delovala lahkotno, tudi takrat, ko so bile razmere nasprotne. »Mislil sem, da bodo stvari glede na izkušnje potekale bolj gladko,« se pošali Solberg. »Na splošno je vedno težje in treba se je še bolj boriti. Menim, da bolj ko napreduješ v karieri in tekmuješ na višjih nivojih, bolj se tvoja fizična in mentalna vzdržljivost povečujeta. Na svetovnem prvenstvu so dnevi daljši. Ne samo dirkalni vikendi, ki se zaradi tehničnih del začnejo zgodaj in se lahko zavlečejo pozno v večer, ampak tudi dnevi med tednom. Govorim o pripravah, ki so potrebne, da prispeš na dirko v kar se da najboljšem stanju.«Verjetno ni treba dodatno razlagati, da mladostniška aroganca v reliju ni primerna. Pogovor s tem spoštovanja vrednim mladeničem daje občutek, da imamo opravka z izkušenim dirkačem, in to niti ni daleč od resnice, če seštejemo njegove uspehe v Evropi in ZDA. Njegov zadnji uspehi v kategoriji R5 s volkswagen polom na evropskem reli prvenstvu v Latviji in s subarujem USA so nekaj, na kar je Oliver še posebno ponosen. »Lansko leto je bilo absolutno neverjetno, kar se tiče rezultatov. Mnogo bolj, kot sem pričakoval,« razloži.»In ponosen sem, da začenjam letošnjo sezono na novem, vznemirljivem nivoju. Če se ozrem nazaj, mislim, da je bil moj največji dosežek zmaga na evropskem prvenstvu v Liepaji v Latviji. Dirkal sem z nekaterimi najboljšimi vozniki v kategoriji R5. Imel sem srečo, da sem s subarujem lahko odšel v ZDA. To je bil poseben trenutek. Marca lani sem dirkal s slavnim modro-rumenim dirkalnikom. Občutek imam, kot da je bilo včeraj. Ko sem startal, nisem vedel, kaj vse bi bilo mogoče. Bi morda lahko stal na stopničkah? Nisem vedel, kaj pričakovati, a ko smo bili blizu zmage v prvi rundi, sem vedel, da hočem pritiskati do konca. Ti fantje so mi dali priložnost, da uresničim svoje sanje. Omogočili so mi voziti dirkalnik, ki je bil tak kot očetov. Dirkanje s subarujem je bilo čustvenega pomena za vso mojo družino. To je bilo res neverjetno leto.«Poleg tega je Oliver lani stal na stopničkah na Goodwood Festival of Speed in se pomeril z očetom na spektakularnem Gymkhana GRiD European Gauntlet finalu na Poljskem. Z dirkalnikom citroën DS3 world rallycross, s katerim je osvojil prvi pomembnejši naslov (2018 Nordic RallyX championship), je drvel po slavnem hribu Goodwood ter nizal odlične čase.Še več, posnetek njegovega preciznega dirkanja, ki ga najdete na internetu, ima že več kot 2,5 milijona ogledov. Če si ga boste ogledali, boste videli, kako 600-konjski citroën drvi, drsi in zavija pod taktirko 17-letnika. Takrat vam bo jasno, da je govor o izjemno talentiranem fantu. Primož Jurman