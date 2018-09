FOTO: Vrtela sta se na konici deske

Najstnika v surfanju resnično uživata. FOTO: Facebook

Če hočeš biti najboljši, moraš trenirati takrat, ko drugi spijo.

Zmagoslavje s flako

Na srf tudi v mrazu

150 dni na leto trenirata Lina in Val.

Najboljši so vedno v akciji

Val v akciji FOTO: Facebook

Šport jima je v užitek

PLANINA PRI RAKEKU – Če se boste v teh dneh vozili mimo Planine, boste težko spregledali dvonadstropno hišo z balkonom, ki jo, čeprav ni noben praznik, krasi slovenska zastava. S tem domoljubnim znakom veselja je družinazaznamovala izjemen uspeh njihovih dveh članov, 11-letnegain 13-letne, ki sta na svetovnem tekmovanju v deskanju z vetrom na enem od Kanarskih otokov, Fuerteventuri, dosegla izjemne rezultate. Lina je v boju z veliko starejšimi, tekmovala je namreč v konkurenci odraslih, osvojila peto mesto, Val pa je bil prvi v konkurenci do 13 let. Izjemen uspeh za šestošolca in osmošolko!Ko so se Erženovi odločali, ali naj gredo na tekmovanje, se je tehtnica, če bi upoštevali mnenje prijateljev, nagibala bolj k ne. »Pri Fuerteventuri, kjer je potekalo svetovno tekmovanje, so razmere izjemno težke. Prepričani so bili, da so za otroka pretežke in da tam nimata kaj iskati, jaz pa sem vedel, da jima bo vsaj en trik zagotovo uspel,« pripoveduje oče, tudi sam nekdaj srfar. Tveganje, ki pomeni tudi finančni zalogaj, saj se denar vsaj deloma povrne le tistim na samem vrhu lestvice, se je izplačalo. »Najprej so odsvetovali, rekli so mi, da otroka tam ne bosta mogla narediti niti enega trika, potem ko so si ogledali posnetke, pa jih je skoraj kap,« se smeje ponosni oče.Na tovrstnih tekmovanjih se udeleženci merijo v treh disciplinah, hitrostnem srfanju, freestylu in kajtanju. Lina in Val sta mojstra srednjega, kar pomeni, da znata z vetrom v jadrih uganjati norčije, ki so prava paša za oči! Na valovih se sukata, obračata in delata vse mogoče figure, pri tem pa morata znati pravilno upravljati od sebe veliko težje športno orodje – oprema z desko vred tehta okoli 20 kilogramov. Bratu in sestri je na svetovnem tekmovanju uspelo narediti zahtevno figuro, t. i. flako, pri kateri je treba skočiti in se z desko obrniti za 360 stopinj, kar je velik izziv celo za veliko starejše in bolj izkušene, mnogim pa je niti ne uspe narediti. »Trik je, da zapelješ z vetrom, zaviješ, skočiš in se zavrtiš na špici,« razlaga Lina. Da je njej in Valu uspelo, je velika stvar tudi zaradi razmer, ki niso bile lahke, saj je bilo morje na tekmovanju močno razburkano in so bili valovi visoki tudi do dva metra.Srfanje je pri Erženovih pravzaprav družinski šport. Z njim sta se ukvarjala oče Igor in mama, počasi pa se zanj ogreva tudi najmlajša članica družine, osemletna. Val se je prvič postavil na srf pri petih, Lina pa je začela z vetrom jadrati na valovih pri šestih letih. »Najprej sva srfala samo čez poletje, pred dvema letoma pa sva se tega športa lotila malo bolj resno,« pripoveduje Lina. Igor se je tedaj odločil, da se bo treningu otrok popolnoma posvetil. »Vse sem pustil. A mi ni žal, da sem svoje srfanje dal na stran. Če hočem, da bosta otroka uspešna, je bilo to potrebno,« pravi. Družini pomaga tudi profesionalni trener, ki je nadarjena Vala in Lino vzel pod svoje okrilje. »Lani sem ga prosil za pomoč, in takrat se je začelo. Odtlej je šlo vse samo še navzgor,« razlaga Igor.Lina in Val trenirata približno 150 dni na leto, včasih v razmerah, ki zahtevajo trdno voljo in veliko motivacije. »Do morja imamo eno uro, srfali pa smo tudi že na Planinskem jezeru. Pozimi, ko je ekstremno mrzlo, smo šli vseeno na vodo,« pravi Igor, Lina pa doda, da jo pozimi kljub obleki z dolgimi hlačnicami in rokavi na vodi precej zebe. »Če hočeš biti najboljši, moraš trenirati takrat, ko drugi spijo,« je prepričan oče in trener uspešne dvojice, ki o mrazu med treningom ve veliko, saj je pred leti treniral smučarske skoke in bil celo državni reprezentant. »Otroka sem poskušal navdušiti za šport, pri katerem ju med treningi ne bo tako zeblo, kot je mene,« se nasmehne. Erženovi živijo za šport in v njem uživajo, srfanje pa še zdaleč ni edina dejavnost na njihovem repertoarju.Čeprav morata za rezultate trdo delati, Lina in Val z navdušenjem, s katerim govorita o srfanju, dajeta vedeti, da v njem tudi zares uživata. Tako jima ni težko, ko se je treba zaradi treningov samostojno spopasti s šolsko snovjo, in Lina je ob tem še odličnjakinja. Srfanje pa, pravita trener in njegova uspešna varovanca, ni samo šport, ampak tudi način življenja, ki vključuje pogosto obiskovanje najlepših obmorskih krajev na svetu. »Ja, super je,« potrdi Lina. Družina se je le dan po našem obisku odpravila v Grčijo, novim treningom in hkrati užitkom naproti.