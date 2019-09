FOTO: Valentino Rossi komaj čaka, da spozna Krisa

KOPER, TAVULLIA – Na pobudo slovenskega Fan cluba Valentina Rossija 46 in njihovega predstavnika 41-letnegaiz Kopra jev četrtek daroval kar nekaj predmetov za malega, ki potrebuje okoli 2,3 milijona evrov za zdravilo, ki naj bi pozdravilo spinalno mišično atrofijo.Preberite še:Poleg osebnih daril malemu bolniku (na fotografiji), ki se jih je Kris razveselil v petek, je Rossi za dobrodelno licitacijo, ki bo v teh dneh, prispeval še dve kapici s svojim podpisom, dve majčki in dva nahrbtnika. Še zanimivost: čelado slavnega motociklističnega dirkača, ki jo je pred dvema letoma podpisal in doniral, so na radijski licitaciji prodali za 7500 evrov in za ta denar kupili invalidske vozičke oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca v Novi Gorici. Gre torej za isto bolnišnico, v kateri je bil do petka tudi mali junak, ki je združil Slovenijo.Obljuba Rossija in njegovih sodelavcev je, da bo Kris lahko obiskal dirkača v njegovem boksu, pošilja pa mu srčno željo, da bi se pozdravil in da se čim prej spoznata.