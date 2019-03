FOTO: V spomin na Grubelnika za družino zbrali 9400 evrov

DRAGO PERKO Na progo tudi Gorazd Elvič FOTO: Drago Perko

Na pomoč tudi glasbeniki

Dobrodelnost so s tekmovanjem združili tudi slovenski glasbeniki, ki so pod taktirko in vodstvom Zdravka Geržine organizirali izbirno tekmo smučarjev za prihajajoče svetovno prvenstvo v Schladmingu (6. aprila). Nastopili so tudi Gorazd Elvič, Matjaž Jelen, Bor Zuljan, v njihovi konkurenci se je pojavil tudi nekdanji minister Patrick Vlačič, ki igra v skupini HeavaeniX. »Drago je ostal skromen in prijeten, pravi Pohor'c je bil,« je o njem povedal Gorazd Elvič iz Čudežnih polj.

Glasba za Kostelića

Drago je bil rocker

Za pravo rock zabavo, rocker je bil tudi Drago Grubelnik, so poskrbeli Kink Foo z gosti Grego Skočirjem, Samuelom Lucasom, Matjažem Jelenom in Rokom Ferengjo.

Dobrih 9000 evrov

»Verjamem, da jevesel,« je bila le ena od tistih prijetnih misli, ki so pogrele pri srcu minuli petek v Kranjski Gori, ta se je pripravljala na pokal Vitranc. Na predvečer tekmovanja pa so se na Gorenjskem zbrale legende in tisti, ki se uspešno trudijo ohranjati spomin na žal pokojnega pohorskega asa. Umrl je novembra 2015 na avstrijskih cestah, od koder se je vračal z bolgarsko reprezentanco. Tragično nesrečo pa je preživel mladi smučar, ki je minuli petek počastilspomin na svojega trenerja in se kot prvi spustil po progi na 4. Grubinem memorialu. »Drago je bil krasen človek, izjemna osebnost, vedno nasmejan in dobre volje,« Bolgar ni varčeval s komplimenti. In tako vsi nekdanji asi in asinje, ki so se na svetovni dan žena spuščali po progi. Med njimi pa je pečat dnevu dodal tudi Dragov sin»Še danes si nisem precej blizu z računalniki. Gruba pa je to vse obvladal. Nekoč sem ga poprosil, da mi pripravi nekaj glasbe s spleta. Takrat je postalo to popularno, da si jo dol vlečeš. Do naslednjega snidenja mi je pripravil kar 1500 komadov. To je bil Gruba,« je smeje dodal, nekdanji hrvaški as, ki rad zahaja v Kranjsko Goro, kjer je dvakrat zmagal – v letih 2003in 2013. V Kranjski Gori je leta 1999 slavil tudi, zagotovo eden teh, ki so si bili z Grubelnikom blizu. Tudi takrat Gruba ni manjkal, pomagal je spraviti Jureta na ramena in se z njim veselil. »Imeli smo izjemno reprezentanco, tudi po sedem ali osem nas je bilo v finalu. Znali smo se veseliti uspehov ekipe, danes tega skoraj ni,« je priznal Košir, ki je pozneje združil moči z Grubelnikom tudi v poslu – Gruba je delal v Koširjevi trgovini v Ljubljani. Progo sta premagali tudi vražji Slovenkiin, poleg njiju pa še. V ciljni ravnini je dogodek spremljala. »Gruba je bil Gruba. Pravo sonce. Spomnim se, kako sva v smehu zaspala večer pred njegovim največjim uspehom v karieri – v Wengnu je bil tretji na slalomu,« nam je zaupalKot vselej doslej je imel memorial, vse niti je imel vnovič mojstrsko v rokah, tudi dobrodelno noto. Vsi nastopajoči,150 jih je bilo, so s svojo prisotnostjo (startnino) pomagali družiniiz Slovenske Bistrice, očetu samohranilcu (delni invalid) z dvema sinovoma. Živijo v slabih razmerah, hiši, stari več kot 200 let, ki nujno potrebuje sanacijo. Nabralo se je 9400 evrov! Drago bi bil ponosen na to, je bilo slišati med zbranimi, med katerimi smo opazili tudi nekdanjega mojstra pod koši, ta se je po koncu kariere zapisal smučanju.