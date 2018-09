FOTO: Poglejte novo igračko slovenskega čudežnega dečka

Poglejte, kakšnega si je omislil. FOTO: Luka Dončić

Pred slovenskim čudežnim dečkomje pomemben teden. V soboto naj bi ga navijači prvič videli igrati v dresu Dallasa, v sredini oktobra pa se bodo telički iz Dallasa pomerili proti zasedbi Charlotta. A v teh dneh Luka ne čaka nestrpno le na svoj prvenec v ligi NBA, temveč je nestrpno pričakoval tudi dostavo novega jeklenega konjička. Znano je, da se navdušuje nad prestižnimi in hitrimi vozili, zato ni prav nič čudnega, da si je ob enem najbolj pomembnih kariernih korakov v svojem življenju omislil novo vozilo.V soboto so mu tako dostavili novega mercedesa. Na spletni strani SportsDay poročajo, da gre za model serije AMG C 63 S, a ob pogledu na fotografije se zdi, da gre za model GLA ali GLC. Tako kot porsche je tudi mercedes modre barve.