FOTO: Kot strela z jasnega: umrl je 24-letni športnik

Jack Hatton. FOTO: facebook

LOS ANGELES – V 24. letu starosti je umrl ameriški judoist, je v sredo sporočila Judo zveze Združenih držav Amerike. Hutton je veljal za enega najboljših mladih ameriških judoistov in je bil med kandidati za kolajne na poletnih olimpijskih igrah, ki bodo naslednje poletje v Tokiu.Ameriška zveza ni navedla vzrokov za smrt obetavnega judoista, ki je najboljši izid kariere vpisal aprila lani na veliki nagradi Antalye v Turčiji z drugim mestom v kategoriji do 81 kilogramov.Sožalje ob smrti člana ameriške reprezentance je prek družbenih omrežjih izrazil tudi predsednik svetovne organizacijeHatton je nastopil tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Tokiu in na letošnjih vseameriških igrah v Limi.Njegov trener je bil sloviti Jimmy Pedro, nekdanji svetovni prvak in dvakratni nosilec bronaste olimpijske kolajne.