FOTO: Grozno in ogabno: Slovenec jih je pokazal

»Strašno.« »Bolno.« »Te boli?« »Prosim te, pojej kaj.« To so le nekateri izmed komentarjev, ki so jih zaskrbljeni posamezniki objavili pod fotografijo slovenskega kolesarja, ki je na družbenih omrežjih objavil, kako so videti njegove noge po dirki.Na nogi, ki je videti kot posušena, so vidne vse mišice in ne preseneča, da so kolesarja iz Metlike številni spraševali, ali ga boli.»Gre le za to, da zdaj ne zaj**em,« je Brajkovič zapisal ob fotografiji.Zanj je bila dirka zelo pomembna, saj se vrača po desetmesečnem suspenzu, ki mu ga je izrekla Mednarodna kolesarska zveza (UCI), ker je padel na doping testu. Bil je pozitiven na metilheksanamine. Kolesar je pojasnjeval, da je bil test pozitiven, ker je zaužil kontaminirana prehranska dopolnila, s katerimi je poskušal držati svojo bulimijo pod nadzorom.