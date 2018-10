Flisar doma preživljal turbulentne čase

MARIBOR – Novo sezono tekem svetovnega pokala v smučarskem krosu že nestrpno čaka nekdanji svetovni prvak. Kot je priznal, so letošnje poletne priprave zaznamovali čustveni pretresi, najprej je skrbel za bolno mamo, nato še za prvorojenko.»Za mano je turbulentno obdobje. Spomladi je moja mama hudo zbolela, z njo sem imel veliko dela, predvsem pa ogromno nekih skrbi. Na srečo je zdaj z njo veliko bolje. Seveda je na pomanjkanje kolesarskega treninga vplivalo tudi rojstvo hčere. Posvetiti sem se moral še treningu za zimo, tako da prek sebe nisem mogel, raztrgati se pač ne moreš, zato je kolo bolj ali manj mirovalo,« je pojasnil, zakaj ga letos ni bilo moč videti tudi na kolesarskih dirkah, obrazložil Flisar.Čeprav priljubljeni Mariborčan pravi, da se je poskušal dobro pripraviti, pa zaradi vseh dogodkov pušča kanček dvoma o svoji pripravljenosti pred sezono, do katere sicer še ima kar nekaj časa, saj bodo prve tekme na sporedu decembra. »Vsak, ki se je ukvarjal z vrhunskim športom, ve, da take stvari, po eni strani težke, po drugi pa lepe, nekaj sledi pustijo. Jemljejo ti fokus, zato se zavedam, da nisem mogel narediti toliko kot lani. Ni pa to izgovor. Nisem več mlad tekmovalec, imam izkušnje, ki lahko nadomestijo tudi kakšen manjkajoči dan treninga. Prepričan sem, da se to pri moji pripravljenosti ne bi smelo veliko poznati,« je menil smučar.Trikratni olimpijec se je zdaj že dobro uvedel v očetovstvo, malalepo raste: »Na začetku je bilo nekaj krize, a to je povsem normalno. Če vrhunski športnik po dveh treningih na dan ponoči ne spi, se ne more počutiti najbolje. A najhujše je zdaj mimo, hčerka je zdaj že stabilna, tako da je vse v najlepšem redu.«