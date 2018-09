Federer in Đoković: ne marata se, a bosta zaigrala skupaj

Čas, da zakopljeta sekiro

Laver Cup 2018

V ekipi Evrope bodo igrali: Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Novak Đoković, David Goffin, Kyle Edmund in Jeremy Chardy (rezerva), njihova kapetana bosta Björn Borg in Thomas Enqvist.



V ekipi Sveta bodo nastopili: Kevin Anderson, John Isner, Diego Schwartzman, Jack Sock, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, Nicolas Jarry (rezerva) s kapetanoma Johnom in Patrickom McEnroejem.

CHICAGO – Vse je pripravljeno za veliki teniški spektakel, Laverjev pokal, na katerem se bosta v ekshibicijskih dvobojih pomerili ekipi Sveta in Evrope. Gre za tekmovanje najboljših teniških igralcev sveta, med glavni prireditelji sta legendarniin pa še vedno aktivniŽe lanska premierna izvedba je navdušila zlasti s tem, ko sta na isti polovici igrišča stala najboljša igralca vseh časov, sicer pa velika nasprotnika: Federer in. Ta je udeležbo na letošnjem turnirju zaradi težav s kolenom odpovedal, bodo pa gledalci vseeno prišli na svoj račun. Federer bo v dvojicah moči združil s tretjim v »sveti teniški trojici« in najbolj vročim igralcem v tej sezoniJavna skrivnost je sicer, da se Federer in Đoković ne razumeta najbolje, čeprav vedno zelo spoštljivo govorita drug o drugem. To sta v javnosti že potrdila tudi Đokovićev očein pa njegov nekdanji trener. Medsebojna nenaklonjenost tako traja že vse od leta 2006, ko je Federer obtožil Đokovića, da je na tekmi Davisovega pokala simuliral poškodbo.A ker sta oba profesionalca, turnir pa ima tudi dobrodelno noto, bosta seveda na nesoglasja danes zvečer po lokalnem času pozabila in se osredotočila na dvoboj protiin. Ekipa bo skupaj preživela pet dni, zato bosta imela veliko priložnosti, da se bolj zbližata.